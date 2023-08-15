15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Пассажирам-ждунам компании Red Wings подарят бесплатный полет на любое региональное направление

Авиакомпания Red Wings, чьи рейсы по направлению "Анталья - Екатеринбург - Анталья" последние несколько дней постоянно переносились, решила в качестве извинений предоставить пассажирам годовой сертификат на бесплатный полет внутри страны. Об этом в официальном письме с извинениями написал гендиректор авиаперевозчика Евгений Солодилин.

"Информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23 сертификат сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании "Ред Вингс" с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав", - написал Солодилин.

Он также принес извинения за "непозволительную по длительности задержку" рейсов. По его словам, причиной стала внештатная ситуация - одновременное обнаружение технических неисправностей у двух самолетов. Оперативно исправить ситуацию не получилось, несмотря на все манипуляции с воздушным судном.

"Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности. Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной", - отметил гендиректор.

На время ремонта компания на коммерческой основе организовала резервные самолеты АК "ИКАР". В связи с этим было изменено расписание рейсов на 15 августа на 07.00:

  • WZ3071 Екатеринбург – Анталья - 15.08.23 08:05 UTC
  • WZ3062 Анталья – Екатеринбург –15.08.23 14:15 UTC
  • WZ3061 Екатеринбург – Анталья - 15.08.23 20:00 UTC
  • WZ 3004 Анталья – Жуковский – 16.08.23 02:05 UTC

На воздушных судах авиакомпании "ИКАР" будут выполнены рейсы:

  • WZ3028 Шарм-эш-Шейх – Казань. Номер рейса АК ИКАР EO3028 15.08.23 12:45 UTC
  • WZ3027 Казань – Шарм-эш-Шейх. Номер рейса АК ИКАР EO3027 15.08.23 23:00 UTC
  • WZ3026 Шарм-эш-Шейх – Жуковский. Номер рейса АК ИКАР EO3026 16.08.23 07:10 UTC
  • WZ3089 Жуковский – Анталья. Номер рейса АК ИКАР EO3047 16.08.23 15:05 UTC
  • WZ3058 Анталья – Казань. Номер рейса АК ИКАР EO3208 16.08.23 21:40 UTC
  • WZ3057 Казань – Анталья. Номер рейса АК ИКАР EO3207 17.08.23 04:05 UTC
  • WZ3090 Анталья – Шереметьево. Номер рейса АК ИКАР EO3004 17.08.23 09:35 UTC

"Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением. Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки и приносим искренние извинения всем пассажирам", - добавил Солодилин.

Напомним, Пассажиры ждали вылет в Турции несколько дней. С возвращением в Екатеринбург возникла аналогичная проблема. Для транспортировки пассажиров авиакомпания запросила у Nordwind дополнительный самолет на коммерческой основе. Помочь с доставкой екатеринбуржцев на отдых и обратно домой вызвалась компания "Северный ветер".

Теги: пассажир, авиакомпания, Red Wings, сертификат, задержка, рейс


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