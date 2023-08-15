Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за строительства здания "Красное&Белое" в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за строительства офисного здания "Красное&Белое" в Челябинске.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело по данному факту, но и.о. заместителя прокурора Калининского района отменила данное решение. Обжалование этого решения результатов не принесло.

"Граждане обеспокоены отменой ранее возбужденного уголовного дела о нарушении прав жителей поселка Колхозный, где сотрудники компании ООО "Мистраль" с целью дальнейшей застройки территории принуждает собственников продавать свои домовладения по цене ниже рыночной", - сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

В связи с этим Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Напомним, здание КБ с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения. 2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. После этого стало известно, что комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила проект на доработку.

В июне администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое".