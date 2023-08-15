Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выделят по 1 млн рублей
Семьям погибших при взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале из резервного фонда Дагестана выделят материальную помощь в размере 1 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.
Получившие тяжкий вред здоровью получат по 400 тыс. руб., легкий вред – по 200 тыс. руб., сообщил глава региона.
Ранее число погибших увеличилось до 27, пострадавших – до 102. При этом спасатели продолжают поисковые работы.