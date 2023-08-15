Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выделят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале из резервного фонда Дагестана выделят материальную помощь в размере 1 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.