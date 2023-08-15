15 Августа 2023
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Фото: прокуратура Москвы

Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выделят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале из резервного фонда Дагестана выделят материальную помощь в размере 1 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.

Получившие тяжкий вред здоровью получат по 400 тыс. руб., легкий вред – по 200 тыс. руб., сообщил глава региона.

Ранее число погибших увеличилось до 27, пострадавших – до 102. При этом спасатели продолжают поисковые работы.

Теги: азс, взрыв, погибшие, махачкала


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