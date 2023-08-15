Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 27

До 27 увеличилось число жертв взрыва на АЗС в Махачкале. Еще 102 человека пострадали, сообщили в МЧС.

Сейчас людей под завалами помогает искать кинологический расчет. Также спасатели участвуют в оценке масштабов разрушений и ущерба вместе с местными властями. На разборе конструкций и поиске пострадавших продолжают работать более 70 сотрудников МЧС.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в республике днем траура по погибшим.