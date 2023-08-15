15 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Reuters/Andreas Gebert/File Photo

Производство легковых машин на заводе Mercedes в России может начаться уже в 2024-ом

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что "Автодом" может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми партнерами в 2024 г.

В кулуарах форума "Армия-2023" Мантуров выразил надежду, что коллеги финализируют свои договорённости с выбранными индустриальными партнёрами и в следующем году запустят производство, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце апреля 2023 г. "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. "Автодому" перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Вместе с этим "Автодом" получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. В марте сообщалось, что на подмосковном заводе Mercedes может начаться сборка "китайских Rolls-Royce". Новый владелец — дилер "Автодом" — рассматривает такую возможность. Речь может идти об авто бренда Hongqi ("Хунци").

Теги: Денис Мантуров, вице-премьер, Минпромторг, "Мерседес", Mercedes-Benz


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Ранее 11.07.2022 08:54 Мск Mercedes может отказаться от прямых поставок автомобилей в Россию

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