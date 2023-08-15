Запас бензина и сертификаты: девелоперы заманивают покупателей новостроек необычными акциями

Девелоперы пытаются вернуть покупателей недвижимости после ограничения околонулевой ипотеки.

Для этого они массово устраивают необычные акции, в которых задействованы от 70% квартир в новостройках. Например, застройщики оплачивают год обучения в любом вузе при покупке жилья, а при покупке квартиры с двумя или тремя комнатами покупатель получает годовой запас бензина, либо ежемесячный кешбек в течение двух лет в размере 0,3% от суммы ипотечного кредитования.

Крупные застройщики включают в ипотеку затраты на ремонт, мебель и бытовую технику, расходы на покупку сертификатов на занятие спортом или в салон красоты, полис ДМС, и даже туристическую путевку.

Еще одним способом увеличения интереса к первичному жилью в условиях отмены околонулевых ставок стала траншевая ипотека от застройщиков, сообщают "Известия".

Напомним, граждане стали массово подавать заявки на оформление ипотечного кредитования. Это случилось после новостей о росте ключевой ставки ЦБ РФ.