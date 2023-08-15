15 Августа 2023
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Фото: пресс-службы Домбаровского и Адамовского районов

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 25 человек

Количество погибших при взрыве на заправочной станции "Нафта-24" в Махачкале увеличилось до 25 человек, среди которых трое детей.

Пострадали 66 человек, 10 из них — в тяжелом состоянии. По данным спасателей, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на АЗС, после чего взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти четыре часа после взрыва.

Прокуратура Дагестана начала проверку, местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Теги: Махачкала, взрыв, АЗС


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