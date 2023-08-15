Минтранс начал борьбу с мошенничеством со льготными авиабилетами

ФГБУ "Ситуационно-информационный центр Минтранса РФ" заказало разработку системы "Портал субсидированных перевозок" у ФГУП "Защитаинфотранс" (контролируется Минтрансом).

Сервис должен быть разработан к концу текущего года. Портал не предназначен непосредственно для продажи авиабилетов.

Речь идет о новом сервисе подтверждения права пассажира на приобретение субсидированного авиабилета. На специальный портал по учету субсидий потратят более 135 млн руб.

Таким образом, Минтранс РФ начал борьбу с мошенничеством со льготными авиабилетами, сообщают "Ведомости".