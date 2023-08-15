15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Четверть опрошенных родителей школьников планирует увеличить расходы на образование

25% родителей российских школьников планируют в 2023 году увеличить расходы на образование своих детей, в том числе дополнительного.

Согласно исследованию образовательной компании Maximum Education, 66% опрошенных не планируют менять свои траты на образование школьников. 9% родителей решили сократить образовательные расходы. 58,5% родителей, планирующих увеличить траты на образование детей, рассчитывают повысить их на 10–15% от текущей суммы. 33,2% увеличат их на 15–30%. 8,3% опрошенных повысят траты более чем на 30% от текущей суммы.

Увеличение расходов на внешкольное платное образование связано с необходимостью сдачи ЕГЭ. 50% готовы тратить на онлайн-школы или репетиторов менее 5 тыс. руб. в месяц. Еще 40% участников исследования считают для себя комфортными затраты в размере от 5 до 15 тыс. руб. ежемесячно. 10% могут направить на эти цели более 15 тыс. руб.

86% респондентов будут финансировать расходы из текущих доходов. 7,6% опрошенных найдут подработку. Оплачивать репетиторов, онлайн-школы и кружки с помощью кредитной карты намерены 4,9% родителей. 0,9% собираются взять кредит, 0,6% займут деньги у друзей или родственников, сообщают "Ведомости".

Напомним, почти 75% участников опроса, проведенного общественным движением "Родители Москвы", заявляют о низком качестве учебных материалов, размещенных на специальных цифровых платформах для школьного обучения.

Теги: образования, школа, соцопрос


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