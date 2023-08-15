В Минздрав е заявили, что при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 56 человек

В Махачкале количество пострадавших при взрыве на автозаправочной станции увеличилось до 56, среди них 13 детей.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана, 12 человек погибли, среди них двое детей.

По информации МЧС России, вечером 14 августа произошло возгорание в автосервисе и на АЗС на одной из автомобильных трасс города. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 кв. м. Взорвались две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

Семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь.