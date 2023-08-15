15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменский губернатор Моор: Необходимо чипировать всех собак и кошек

Чипирование домашних собак и кошек приведет к повышению ответственность их хозяев и положительно повлияет на снижение количества бездомных животных в городах страны.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, каждый, кто хочет взять собаку или кошку, должен её прочипировать. Если животное убежит из дома, или хозяин избавиться от нее, то в случае отлова и последующей стерилизации владельцу будет выставлен счет за все затраты, которое понесло государство.

Глава региона отметил, что уменьшить количество бездомных животных можно, когда у хозяев появится ответственность.

Моор при этом указал, что лично он против умерщвления. В области должна остаться система отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Бурятии будут усыплять бродячих собак. Регион станет первым, кто воспользовался новым законом, в котором Госдума перекладывает с себя и федеральных властей ответственность за ситуацию с бездомными животными на субъекты.

Теги: Моор, животные, чипирование


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