Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате взрыва на АЗС

Семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, речь идет о материальной и моральной помощи. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.

По данным региональной прокуратуры, в связи с возгоранием на АЗС организована проверка.

Напомним, в результате взрыва погибли пять человек.