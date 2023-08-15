15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате взрыва на АЗС

Семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, речь идет о материальной и моральной помощи. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.

По данным региональной прокуратуры, в связи с возгоранием на АЗС организована проверка.

Напомним, в результате взрыва погибли пять человек.

Теги: Дагестан, взрывы, АЗС


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Ранее 15.08.2023 02:00 Мск В Минздрав е заявили, что при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 56 человек

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Ранее 15.08.2023 00:01 Мск В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли пять человек

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