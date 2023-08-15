Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате взрыва на АЗС
Семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь.
Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, речь идет о материальной и моральной помощи. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.
По данным региональной прокуратуры, в связи с возгоранием на АЗС организована проверка.
Напомним, в результате взрыва погибли пять человек.