15 Августа 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба аптечной сети &quot;Апрель&quot;

Цифровая трансформация крупнейшего аптечного ритейла на Урале

Компания «Ростелеком» в Свердловской области разработала программу цифровой трансформации для крупнейшей сети аптек «Апрель». Первый этап инновационных изменений начался с организации защищенного доступа в интернет и объединения точек в 104 торговых помещений в единую Сеть. Технология позволяет сотрудникам не только использовать сервис онлайн-платежей в работе, но и получать оперативный доступ к любой информации о фармацевтических препаратах.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: отметила: «Для ритейла 2022-ой стал годом серьезных изменений и новых вызовов, связанных с изменением логистических цепочек, ассортимента и, конечно, покупательского спроса. Применяя цифровую трансформацию в бизнесе, важно учитывать возможности регионального и федерального развития на территории страны. Безусловно, первый шаг цифровой трансформации начинается с качественной и защищенной сети – это must have текущей реальности, которая отвечает запросам клиентского рынка. Бесперебойное и качественное взаимодействие с клиентами вне зависимости от каналов коммуникаций – первый компонент для организации успешного клиентского опыта, находящегося на первом месте».

аптека апрель(2023)|Фото: пресс-служба аптечной сети "Апрель"

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» сообщил: «На сегодняшний день услугой "Интернет для бизнеса" воспользовались более 39 тысяч государственных и коммерческих компаний Урала. Доступ в Сеть помогает организациям передавать большие объемы информации, работать с онлайн-сервисами, увеличивать лояльность клиентов и повышать конкурентоспособность. Для каждого заказчика мы подбираем уникальное предложение, способное удовлетворить все заявленные потребности. В Свердловской области работу по подключению к защищенной аптечной сети "Апрель" компания "Ростелеком" начала в июне 2022 года. За это время специалисты построили для организации оптические каналы связи. Благодаря им фармацевты могут пользоваться интернетом на скорости от 10 Мбит/с».

аптека апрель(2023)|Фото: пресс-служба аптечной сети "Апрель"

До конца 2023 года «Ростелеком» планирует обеспечить доступом в Сеть еще свыше 40 торговых точек аптеки «Апрель».

Ольга Радченко, руководитель пресс-службы сети аптек «Апрель» уверена, что сотрудничество с компанией "Ростелеком" продолжится: «Аптеки "Апрель" – сильный бренд в Свердловской области, который появился в прошлом году. Нам необходимо было быстро и качественно запустить в работу торговые точки. Сегодня это невозможно без надежного партнера. Компания "Ростелеком" обладает развернутой телекоммуникационной инфраструктурой, защищенными каналами связи и оперативностью, поэтому мы выбрали именно этого IT-партнера. Наша аптечная сеть планирует расширяться, поэтому с компанией "Ростелеком" нас ждет еще много плодотворной работы и интересных проектов цифровой трансформации».

Справка. «Апрель» – первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. Федеральная сеть насчитывает более 6500 точек в 65 регионах России, включая 240 аптечный пунктов в Свердловской области. Компания активно открывает точки рядом с продуктовыми ритейлерами и в населенных пунктах с населением от 1500 человек.

Теги: цифровая трансформация, аптечный ритейл, апрель, ростелеком, it-партнер


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