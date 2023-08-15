Ленобласть помогает делом: "Ленинградский район" в Мариуполе, восстановление Енакиево, новый транспортный коридор для посылок воинам, подготовка операторов БПЛА

Ленинградская область стала первым регионом России, который начал оказывать действенную помощь в восстановлении пострадавших городов Донецкой Народной Республики. Еще в 2022 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с такой инициативой, которая была поддержана другими регионами и на федеральном уровне.

В августе 2023 года регион получил благодарность от Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина за существенный вклад в социально-экономическое развитие ДНР.

На данный момент Ленинградская область уже восстановила более 100 инфраструктурных объектов в Енакиево и 26 многоквартирных домов в Мариуполе. Отметив эффективность региона, Минстрой России поручил ему организовать работы по восстановлению части объектов, пострадавших после недавних артиллерийских обстрелов в Макеевке, ДНР.

За микрорайоном, который восстанавливают ленинградские строители в Мариуполе, даже закрепилось народное название «Ленинградский».





"Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой России, — отметил в ходе апрельской рабочей поездки в ДНР губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Микрорайон нам достался сложный, здесь шли ожесточенные бои. Сегодня — перемены налицо — и в нашем микрорайоне, и в Мариуполе в целом. Обновляются фасады домов, устанавливаются перекрытия, окна, на улицах много автомобилей, ситуация меняется к лучшему. Задача для ленинградских строителей на этот год — полностью завершить восстановление вверенного нам микрорайона".





«Ленинградский микрорайон» в Мариуполе состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежали полному демонтажу. Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы строительства, была разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций

Сейчас ленинградские строители приступили к восстановлению Лицея информационных технологий в Енакиево, пострадавшего от артобстрелов со стороны ВСУ.

Стоит отметить, что ленинградцы помогают Донбассу не только строительными работами по восстановлению разрушенного.

Накануне губернатор региона Александр Дрозденко лично отправил первую посылку военнослужащим и жителям Донбасса через компанию Возовоз. Это новый транспортный коридор в Енакиево. Первый груз был направлен из Выборгского и Приозерского районов. В братском Енакиево благодаря компании Тайм Логистик посылки смогут получать военнослужащие, местные жители, фонды.





«Все регионы России готовят посылки для наших ребят, для жителей Донбасса. Каждый раз приходилось выстраивать новую логистическую цепочку, договариваться, чтобы передать груз, состыковаться. Мы приняли решение систематизировать эту работу, нашли партнеров. Российская компания Возовоз имеет отделения в десятках регионов, и можно будет отправить отовсюду груз, где они принимаются. Посылку можно будет получить по коду в смс. Через хаб в Енакиево теперь будет удобно доставлять грузы: от Луганска до Запорожья эта система будет работать», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также в августе на базе одной из воинских учебных частей, расквартированных в регионе, открыли специализированные классы для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение и обеспечение техническими средствами осуществляется при поддержке Фонда «Ленинградский рубеж».

«Пять классов уже готовы: в том числе, тренажеры операторов беспилотных летательных аппаратов, класс обучения сборке, обслуживанию и ремонту БПЛА, класс противодействия БПЛА и класс практической подготовки операторов БПЛА», — пояснил Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор, обучение, прежде всего, ориентировано на жителей Ленобласти — добровольцев СВО. Экипировка для них также будет обеспечена за счет средств Фонда «Ленинградский рубеж». Здесь же на полигоне будут тестировать БПЛА и средства по их подавлению.

Еще одна инициатива губернатора Ленинградской области, которая будет реализована - создание в регионе войскового мемориала, посвященного погибшим участникам СВО. На «Аллее героев» увековечат память участников спецоперации, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, еще один — удостоен звания Героя России.





«Я дал поручение разработать концепцию еще одного — общедоступного областного мемориала героям спецоперации, почтить память которых смогут все желающие. Но мы должны очень трепетно подойти к тому месту, где он будет, — надо посоветоваться с участниками СВО, их семьями. И нужно провести конкурс проектов с привлечением участников СВО, их семей, общественности и ветеранского сообщества», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время осмотра площадки размещения будущего мемориала.

Отметим также, что в Ленинградской области работает программа по переселению жителей Херсонщины, а с 1 по 4 сентября будут работать экстерриториальные участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на выборах, которые пройдут в новых регионах России.