15 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Baza: пятеро пострадали и двое погибли в результате взрыва на месторождении в Югре

Появилась информация о пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в ХМАО.

Telegram-канал "112" пишет, что семь человек пострадали, двое из них погибли. О взрыве на Талинском месторождении сообщил местный водитель. Денис У. рассказал, что слышал два сильных взрыва, затем увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от карьера. Сейчас на месте ЧП полыхают несколько автомобилей и лесной массив. Всех пострадавших госпитплизируют с ожогами различной степени тяжести.

Baza также сообщает, что пятеро пострадали и двое погибли, уточняя, что еще двоих людей ищут. Также канал сообщил о том, что взрывов якобы было два. Telegram-канал Shot утверждает, что шесть человек серьëзно пострадали при взрывах. Ещë одного рабочего до сих пор ищут, его судьба неизвестна. Взрывы, предположительно, произошли при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе, около 22.00 по местному времени. Всех раненых в тяжëлом состоянии сейчас везут в Няганскую окружную больницу. У рабочих ожоги 50-70%: тела, пишет канал.

Теги: Талинское месторождение, ХМАО, Нягань, взрыв


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Ранее 14.08.2023 20:59 Мск На месторождении в ХМАО, предположительно, раздался взрыв

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