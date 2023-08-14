На Украине собрались декриминализовать порнографию

Законопроект о декриминализации порнографии подготовлен группой депутатов Верховной рады Украины. Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение.

"Есть молодые люди, которые создают аккаунты на [сервисе платной подписки] OnlyFans. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы", - приводит ТАСС слова депутата Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, выступающего одним из авторов документа.

Пока текст законопроекта на сайте украинского парламента отсутствует.