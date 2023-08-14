Глава Зауралья: на фоне падения рубля и роста цен возврат 100% валютной выручки смотрится лучше увеличения размера ставки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вновь занялся рассуждениями об экономике России. Он считает, что на фоне падения рубля и роста цен введение обязательного возврата 100% валютной выручки смотрится лучше увеличения размера ставки.

В своем telegram-канале Шумков сообщил, что первое затрагивает личные интересы нескольких десятков крупных экспортов, второе – интересы миллионов предприятий и десятков миллионов граждан, плюс бьет по росту экономики и строительства. ЦБ поднимет ставку, так как за рост экономики, стройку, цены на товары и благосостояние граждан он не отвечает.

"Стране нужен Госбанк", - подытожил Шумков.