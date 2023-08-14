14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Пассажиры Red Wings, ожидавшие вылета более 40 часов, улетели из Екатеринбурга в Анталью

Пассажиры авиакомпании Red Wings, несколько десятков часов ждавшие вылета из Екатеринбурга в Анталью (Турция) смогли-таки отправиться на отдых.

Речь идет о рейсе WZ-3061. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, пассажиры улетели в 20.30 14 августа.

Напомним, уральцы должны были отправиться отдыхать еще в 7.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После этого отпуск горожан был отложен до 14 августа.

Теги: Самолет, RedWings, Анталья, Екатеринбург, рейс


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