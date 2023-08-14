Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован и прооперирован.

Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. Он уточнил, что речь идет о проблемах с сердцем.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд. Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.