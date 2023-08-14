МиГ-29 над Баренцевым морем "отогнал" от границы России норвежский "Посейдон"

Дежурный МиГ-29 их состава Северного флота в Баренцевом море "отогнал" от границы РФ самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения госграницы не допущено", - говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российский истребитель находился в воздухе над нейтральными водами и не пересекал воздушные трассы, а также не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.