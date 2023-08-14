ВС РФ нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

Вооруженные силы России нанесли удар по складам с украинскими морскими дронами, которые Киев использует для террористических атак, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Все цели поражены.

В начале августа вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. Дроны были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Кроме того, Минобороны России сообщило о том, что ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.