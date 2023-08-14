"Вы в магазине были?!": в затопленном Уссурийске возмутились компенсациями в 150 тысяч рублей

Встреча жителей затопленного Уссурийска с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и мэром города Евгением Коржом получилась крайне эмоциональной – люди были возмущены размером компенсационных выплат, обещанных властями.

"Что ты на них купишь, на 150 тысяч? Вы в магазине были? Бензин по 50 рублей литр! Мне детей собирать – одну в садик, другую – в школу", - выкрикнул мэру один из жителей затопленного района "7 ветров". Он добавил несколько нецензурных выражений, которые были поддержаны его соседями.

Чиновники только разводили руками и говорили, что запросили дополнительные средства.

Тайфун, обрушившийся на Приморье, привел к затоплению более 4,5 тыс. домов, более 2,5 тыс. людей пришлось эвакуировать. Многие населенные пункты отрезаны от сообщения с "большой землей".