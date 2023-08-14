На сайты правительства Тюменской области было совершено 36 миллионов атак

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции уделил внимание киберугрозам, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, 36 миллионов атак было совершено на ИТ-инфраструктуру Тюменской области в 2023 году.

"Слава Богу, ничего не зависло, утечек не было" - сообщил глава региона.

По словам Александра Моора в настоящее время все государственные системы Тюменской области уже перешли на российский софт.

Мы недавно импортозаместились и перешли на систему внутреннего товарооборота", - сообщил губернатор.