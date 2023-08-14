В Челябинске суд оставил в СИЗО главного инженера больницы по делу о мошенничестве и получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом главного инженера областной больницы №3, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности домашний арест либо подписку о невыезде и надлежащем поведении. В СИЗО он пробудет до 24 сентября.

По версии следствия, обвиняемый в 2021-2022 гг., действуя в сговоре с неустановленными лицами, получил от индивидуального предпринимателя не менее 2,3 млн рублей за завышение объемов услуг по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения. В результате было похищено более 8,6 млн рублей.