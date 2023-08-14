14 Августа 2023
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Фото: Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта

В Киргизии погиб замдиректора Пермского филиала Волжского университета водного транспорта

В Киргизии погиб замдиректора Пермского филиала Волжского университета водного транспорта Дмитрий Попов.

Он погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир), сообщает филиал.

Он окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности "Электрооборудование и автоматика судов", а также "Санкт-Петербургский университет МВД России" по специальности "Психология". В Пермском филиале университета работал с 2012 г. Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом.

Заместитель директора Пермского филиала ВГУВТ Дмитрий Попов(2023)|Фото: Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта

Теги: Дмитрий Попов, Пермский филиал Волжского университета водного транспорта


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