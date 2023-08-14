Мосгорсуд отказался переводить блогера Чекалину и ее мужа под домашний арест

Мосгорсуд отказался перевести блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема под домашний арест.

Суд первой инстанции ранее также отказал в удовлетворении просьбы прокуратуры, сообщает ТАСС.

На ужесточении меры пресечения паре также настаивало следствие. Следственный комитет сообщал, что ходатайство подано "в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий".

Напомним, супружеская пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд в марте оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет, а также общаться со свидетелями по уголовному делу.