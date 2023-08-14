Депутата ЗакСО Виктора Бабенко могут оштрафовать за шествие в День ВДВ

Штрафом в 20 тыс. рублей может обернуться шествие в День ВДВ, устроенное депутатом заксобрания Свердловской области и главой местного отделения ветеранов Афганистана Виктором Бабенко. В отношении депутата возбуждено административное дело, материалы которого будет рассматривать Ленинский районный суд.

Колонны ветеранов прошли к мемориалу "Черный тюльпан" еще в начале августа, а 10 числа было возбуждено дело. Суд состоится 17 августа в 15.30, написал Бабенко в своих социальных сетях. Он также пояснил, что региональный МОБ отказался согласовывать шествие, однако протокол якобы нельзя найти.

"Он не опубликован на сайте министерства, его не приложили к ответу. Узнать, в каких случаях и в каких формах проведение публичных мероприятий возможно, нам никак не удалось. День ВДВ – особое событие, которое всегда было важно для уральских ветеранов, их семей и простых жителей. Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на специальной военной операции. Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время", - пояснил Бабенко.

Он также напомнил, что "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" еще с середины 90-ых проводит праздничные мероприятия в День ВДВ. В их числе показательные прыжки спортсменов-парашютистов, праздничные шествия колонн ветеранов, а также митинги и возложения цветов к мемориалу "Черный тюльпан".



"Год назад страны Евросоюза внесли меня в санкционный список, назвав "ключевым региональным политиком". И сейчас мне непонятно, на каком основании органы государственной власти, а именно Министерство общественной безопасности Свердловской области, запрещает нам проведение мероприятий, посвященных празднованию Дню Воздушно-Десантных войск Российской Федерации", - добавил депутат.