14 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Газового тройственного союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном до сих пор не существует

Казахстан не ведет переговоры в трехстороннем формате с Россией и Узбекистаном по вопросу газового транзита, но с каждым из этих государств идет работа в двустороннем формате, сообщил представитель Минэнерго республики Шынгыс Ильясов, на него ссылается Informburo.

Пока план таков: к 1 октября закончится подготовка казахстанского участка магистрального газопровода " Средняя Азия – Центр", по которому планируется транспортировать российский газ в Узбекистан, соглашение о таком проекте власти республики ранее подписали с "Газпромом". Свободные мощности Казахстана, таким образом, будут использованы для поставки российского газа в Узбекистан.

Почти год назад – в середине сентября 2022 года – Владимир Путин заявил о возможности создания некого "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с перспективами поставок в другие государства, например, Пакистан.

Коллаж, газ, газопровод, рубли(2022)|Фото: Накануне.RU

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не очень определенно сообщил, что обсуждал такие перспективы с Путиным, но все проекты еще нуждаются в дополнительных переговорах.

В мае этого года глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что создание союза находится "в стадии обсуждения".

Наконец, на прошлой неделе глава департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не исключает "возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере, интерес к нему проявляют и другие государства". При этом никакого реального трехстороннего сотрудничества пока не существует.

Теги: транзит газа, казахстан, узбекистан, тройственный газовый союз


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