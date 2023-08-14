14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области рассказал, появится ли в столице региона трамвай

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции сообщил, будет ли в столице региона трамвай.

"Трудно заглянуть в 2040 г. Думаю, в ближайшие годы трамвай точно не появится. Нужно сформировать транспортный каркас Тюмени с учетом развивающихся микрорайонов", - сказал Моор.

Например, речь идет о мостах через Туру, втором обходе.

"Кроме трамвая есть альтернативные решения: скоростной автобус, выделенные части дорог, когда связка автобусов двигается друг за другом, но на колесах и по асфальту", - сказал Моор.

Отметим, в конце прошлого года мэр Тюмени Руслан Кухарук во время "прямой линии" высказался о расширении в городе сети платных парковок.

"Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы решить проблему высокой автомобилизации Тюмени. В городе зарегистрированы более 400 тыс. автомобилей, 300 тыс. – личные. Если мы говорим о центре города, то там не сделаешь развязку по объективным причинам. Бывает трудно проехать даже по той улице, где одностороннее движение. Один из механизмов решения этой проблемы – платные парковки. Это позволяет повысить оборачиваемость места", - сказал Кухарук.

Он ответил, что расширение платных парковок – не "деньги из воздуха, которые "делает" мэрия", а попытка разгрузить действующие магистрали.

"Такое решение – попытка решить проблему с заторами в центре. С другой стороны, надо действовать комплексно, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт", - сказал Кухарук.

Теги: Тюмень, трамвай, Александр Моор


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