14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В АТОР заявили, что цены на зарубежные туры "выходят за рамки" из-за курса рубля

Поездки за границу для россиян станут еще дороже из-за ослабления курса рубля, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, из-за динамики валютного курса цены на заграничные путешествия "выходят за рамки" и становятся роскошью.

"Сейчас за тысячу долларов слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40–50 тысяч рублей не существует. 160–180 тысяч нужно минимум", — приводит слова Мурадяна Агентство городских новостей "Москва".

Ранее сообщалось, что стоимость путевок в Турцию в июле этого года побила исторический рекорд и составила в среднем 83,4 тысяч рублей. Слабый курс рубля способствует рекордам и по другим направлениям: Белоруссии, Азербайджану, Армении, Грузии, странам Средней Азии.

В этом сезоне Турция впервые вошла в топ самых дорогих иностранных направлений для отдыха россиян. В Ассоциации туроператоров России посчитали, что средний чек за отдых на две персоны на две недели составит183 тыс. руб., это чуть выше, чем в расчетах Росстата.

Теги: атор, туры, рубль, туристы


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