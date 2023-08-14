Моор рассказал, повлияет ли на работников передача в госуправление тюменского завода Danone

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции рассказал о том, повлияет ли национализация активов Danone на работу завода предприятия в Ялуторовске.

"Мы тоже беспокоимся о том, чтобы временное управление не отразилось на деятельности в Ялуторовске. Предприятие работает в штатном режиме, выполняются все обязательства. Если что-то будет происходить, мы включимся. Для нас принципиально важно, чтобы предприятие работало", - сказал Моор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций "Данон Россия" под управление Росимущества. В Ялуторовске расположен филиал компании молочный комбинат "Ялуторовский".

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих Продюи Лэтье Фрэ Э Юроп (Produits Laitiers Frais Est Europe)", — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, под госуправление попадает и тюменский филиал компании "Данон Россия" — "Молочный комбинат "Ялуторовский". Завод выпускает продукцию под брендом "Простоквашино".