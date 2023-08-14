14 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Участницы "Мисс Екатеринбург – 2023" запустили генераторы в "Ростелеком-ЦОД"

В рамках празднования 300-летия уральской столицы самые красивые девушки Екатеринбурга посетили центр обработки данных кластера "Ростелеком-ЦОД", где познакомились с работой системы энергообеспечения. В этом году конкурс "Мисс Екатеринбург" посвящен юбилею города, а потому его участник активно знакомят с устройством третьей столицы России.

Участницы конкурса "Мисс Екатеринбург – 2023" в центре обработки данных кластера "Ростелеком-ЦОД"(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Наши участницы – это активные жительницы уральской столицы. В рамках подготовки к финалу девушки смотрят, каким стал Екатеринбург к своему юбилею: посещают строительные площадки, музеи и городские пространства. Визит в центр обработки данных "‎Ростелекома"‎ стал интересным и необычным этапом подготовки участниц. Конкурсантки прикоснулись к ИТ-сфере и узнали, где хранятся данные уральских компаний", - рассказала генпродюсер конкурса Вера Белоус.

Девушки приняли участие в запуске генераторов, которые поддерживают работу дата-центра в случае экстренного отключения электроснабжения. Сам дата-центр дает возможность коммерческим компаниям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на облачной платформе провайдера. Сейчас ЦОД обеспечивает ИТ-мощностями бизнес и органы власти Урала и Сибири.

Участница конкурса "Мисс Екатеринбург – 2023" в центре обработки данных кластера "Ростелеком-ЦОД"(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Участница конкурса "Мисс Екатеринбург – 2023" в центре обработки данных кластера "Ростелеком-ЦОД"(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Сегодня в центре обработки данных в Екатеринбурге функционируют 216 стоек общей мощностью 2 МВт. До конца этого года мы планируем расширить дата-центр и запустить в работу вторую очередь. Это поможет местным компаниям и властям реализовать еще больше значимых проектов по цифровизации регионов", - добавил директор дата-центра "Ростелеком-ЦОД" в Екатеринбурге Денис Тарасов.

Напомним, что победительницу конкурса объявят уже 17 августа. В этот день на главной сцене Дня города в Историческом сквере выступит группа "Банд’Эрос". Ведущим финала "Мисс Екатеринбург" станет Дмитрий Хрусталев.

Теги: Мисс Екатеринбург – 2023, Ростелеком-ЦОД, Ростелеком


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