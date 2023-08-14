Моор рассказал о судьбе онкоцентра, который обещал построить пять лет назад

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о судьбе двух важных для региона социальных проектов - онкоцентра и областной детской больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Построить объекты Моор обещал еще в 2018 году во время своей предвыборной кампании. Глава региона сообщил, что проекты важные и отказываться от них область не будет.

"Последние три года мы не могли приступить к строительству онкоцентра по ряду причин. 2020 год — это пандемия коронавируса, 2021 г. — выходили из нее, 2022 г. — санкции. Проект, который был разработан, устарел, и сейчас нам нужно его переработать, мы этим уже занимаемся, оптимизируем его с учетом современного опыта лечения", - сообщил Александр Моор.

По словам губернатора, земельный участок под онкоцентр уже зарезервирован.

В настоящий момент ведется корректировка проектной документации. Сразу после завершения этих работ начнется строительство.