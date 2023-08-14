Губернатор Тюменской области рассказал о влиянии обмеления Туры на жизнь тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции высказался о том, как обмеление Туры повлияло на жизнь жителей Тюмени.

"Уровень воды в реках меняется циклически. В 2016 г. уровень был 868 см, третий уровень за всю историю наблюдений. Циклы меняются", - сказал Моор.

Первым по течению идет Метелевский водозабор. Решение простое: "Водоканал" опустил глубже приборы забора воды, объем воды никак не скажется. ТЭЦ-2 технологической воды надо в 20 раз меньше, чем ТЭЦ-1. Идет забор воды на большей глубине, ее отправляют в хранилища. У ТЭЦ-1 создается подпор воды, что позволяет не зависеть от уровня воды.

"Что нужно делать в перспективе? Специальное гидротехническое сооружение. Нужно делать или нет, надо обсуждать. Посмотрим, какая будет динамика", - сказал Моор.

Напомним, в конце июля в Тюмени из-за резкого падения уровне воды в реке Тура ввели запрет на движение судов. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Туре, запретить движение судов на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года с 07.00 (мск)", - говорилось в документе.