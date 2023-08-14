Моор посоветовал учиться у краснодонцев патриотизму

Губернатору Тюменской области Александру Моору во время пресс-конференции задали вопрос журналисты Краснодона, передает корреспондент Накануне.RU.

Моора поблагодарили за оказанную городу помощь и поинтересовались, чему Краснодон может научить тюменцев.

"Патриотизму", - ответил губернатор Моор.

Глава региона отметил, что лично общался с жителями Донбасса, отметил их трудолюбие, любовь к России и надежды на будущее. Девять лет жители Донбасса жили в нечеловеческих условиях, терпели угрозы, лишения. При этом, за 30 лет с развала Советского Союза в Краснодоне не было построено ни одного жилого дома. А в роддомах отсутствовали даже аппараты УЗИ, без которых уже невозможно представить наши больницы. Акушерки в роддомах вынуждены были работать "на глазок".

"Люди там не избалованные, работящие, с горящими глазами и верой в Россию. Не помочь им было нельзя" - подчеркнул глава региона.

Он также рассказал, что когда в Краснодон привезли новые учебники - люди расплакались, потому что новых книг у них не было очень давно.

Моор также отметил, что регионы могут развивать культурное, спортивное сотрудничество, которое позволит "всем обогатиться".

Кроме того, губернатор не исключил, что в будущем будут возможны бизнес-миссии между регионами.