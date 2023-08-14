Моор посоветовал учиться у краснодонцев патриотизму

14 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор посоветовал учиться у краснодонцев патриотизму

Губернатору Тюменской области Александру Моору во время пресс-конференции задали вопрос журналисты Краснодона, передает корреспондент Накануне.RU.

Моора поблагодарили за оказанную городу помощь и поинтересовались, чему Краснодон может научить тюменцев.

"Патриотизму", - ответил губернатор Моор.

Глава региона отметил, что лично общался с жителями Донбасса, отметил их трудолюбие, любовь к России и надежды на будущее. Девять лет жители Донбасса жили в нечеловеческих условиях, терпели угрозы, лишения. При этом, за 30 лет с развала Советского Союза в Краснодоне не было построено ни одного жилого дома. А в роддомах отсутствовали даже аппараты УЗИ, без которых уже невозможно представить наши больницы. Акушерки в роддомах вынуждены были работать "на глазок".

"Люди там не избалованные, работящие, с горящими глазами и верой в Россию. Не помочь им было нельзя" - подчеркнул глава региона.

Он также рассказал, что когда в Краснодон привезли новые учебники - люди расплакались, потому что новых книг у них не было очень давно.

Моор также отметил, что регионы могут развивать культурное, спортивное сотрудничество, которое позволит "всем обогатиться".

Кроме того, губернатор не исключил, что в будущем будут возможны бизнес-миссии между регионами.

Теги: Александр Моор, Краснодон, патриотизм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети