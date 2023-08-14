Завершилось обследование иконы "Троица" Андрея Рублева

В центре реставрации им. академика Грабаря завершилось обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева.

Икону доставили в центр 19 июля из храма Христа Спасителя. В специальном помещении с контролем климата и влажности произведение искусства обследовали. Сейчас расширенный реставрационный совет готовит решение по итогам анализа полученной информации, передает РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности научно-реставрационного центра Елену Проханову.

Пока дата принятия окончательного решения о дальнейшей судьбе иконы не назначена. Ожидается, что в совете примут участие представители десятка ведущих институтов страны в области искусства, в том числе Эрмитаж и Третьяковская галерея. Именно в Третьяковской галерее икона находилась почти весь XX век. В этом году Владимир Путин лично принял решение о передаче иконы в распоряжение РПЦ. Церковь решила вернуть икону в Троице-Сергиеву лавру с "остановкой" в храме Христа Спасителя. У многих искусствоведов такое "путешествие" национального достояния вызывает опасения.