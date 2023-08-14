14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области рассказал, как привлечь кадры в строительную отрасль

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции высказался о том, как можно решить дефицит кадров в строительной сфере.

"2022 г. был рекордным: 2,2 млн "квадратов" жилья строители ввели в эксплуатацию, это рекорд. Это требует квалифицированных кадров. С кем ни разговариваешь, задают вопрос: кто будет реализовывать проект?" - сказал Моор.

Уникального ответа нет.

"Это требует перестройки системы средне-специального образования, правильного отношения к таким специальностям", - сказал Моор.

Надо увеличивать количество специальностей в учебных заведениях адекватно вызову рынка. Работодатели должны сотрудничать с учебными заведениями, формируя заказ и потом принимая специалиста на конкретные предприятие и оборудование.

"Будущий работник будет знать коллектив. 80% тех, кто окончил средне-специальное учебное заведение, работают по специальности", - сказал Моор.

В ближайшие годы количество выпускников 9 и 11 классов будет расти, и надо их верно мотивировать, чтобы они не стеснялись получать средне-специальное образование. Они смогут получать достойную зарплату, уточнил губернатор. Требуется системная работа.

Теги: Александр Моор, строительная отрасль


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