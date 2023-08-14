КС постановил, что штраф, взысканный за нарушение прав потребителей, может облагаться налогом

Взысканный по решению суда штраф в рамках дела о защите прав потребителей может облагаться налогом на доходы физических лиц, так как является экономической выгодой. Такое определение вынес Конституционный суд РФ.

Заявитель пытался оспорить соответствующие положения Налогового кодекса РФ, так как в его пользу ранее с поставщика электроэнергии были взысканы компенсация морального вреда и штраф, предусмотренный законом "О защите прав потребителей". Он счел это компенсацией, а не выгодой. Но Конституционный суд с ним не согласился и определил, что никакой неопределенности здесь нет: штрафы тоже должны облагаться налогом, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.