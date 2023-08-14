14 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:В.Н. Горелых

Иностранец похитил у жителя Челябинска 3 млн рублей, предложив купить криптовалюту

Задержан иностранец, которого подозревают в хищении 3 млн рублей у жителя Челябинской области под видом продажи криптовалюты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Иностранец связался с потерпевшим в одном из мессенджеров, где последний разместил объявление о намерении приобретения криптовалюты. Они договорились о встрече в переговорной комнате в одном из отделений банка. Мужчина передал злоумышленнику деньги, после этого он скрылся. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Мужчину задержали в Нижнем Новгороде в момент совершения очередной сделки с подставным покупателем и доставили в Челябинск.

Задержанный ранее был судим за совершение аналогичных преступлений. Он использовал поддельный паспорт гражданина России. Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории России, в частности в Казани и Москве.

Теги: криптовалюта, иностранец, арест,


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