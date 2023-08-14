В Екатеринбурге арестовали двух админов сайтов с детским порно

В Екатеринбурге нашли и арестовали двух местных жителей, занимающихся хранением и распространение по Интернету детской порнографии. Оба являлись администраторами соответствующих сайтов. В дальнейшем фигуранты выдали еще одного своего знакомого из Краснодарского края, который занимался аналогичной преступной деятельностью.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, поиски проводились в рамках специальной международной операции "NARSIL", инициированной в декабре 2021 года генсекретариатом Интерпола. Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Тайланд, Болгария и Россия.

В СКР отметили, что согласно материалам расследуемого уголовного дела с 2020 по 2022 годы в Екатеринбурге по ряду адресов хранились в целях распространения материалы с детским порно. Изображения находись сразу на нескольких сайтах. Занимались их распространением двое местных жителей. При обыске их квартир была обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Оба фигуранта признались в содеянном, после чего им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем им грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе допроса они также рассказали о своем "коллеге" 1984 г.р. из Краснодарского края, которого задержали уже местные правоохранители.

"Результат проведенных мероприятий является ярким примером эффективности международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности", - рассказали в пресс-службе областного СКР.

В свою очередь Валерий Горелых добавил, что криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тыс. рублей в месяц. Прибыль зависела от "прогона" рекламного трафика и посещаемости злачных сайтов.

"Доход от "клубнички" поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки. В группу порно-дельцов входили два несудимых свердловчанина, 1998 года рождения, и еще один ранее судимый за аналогичное преступление гражданин. Один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо и активную общественную позицию за здоровый образ жизни, он даже публиковал соответствующий контент на видеохостинге "YouTube". Правда, из высшего учебного заведения, где мастер спорта по боевым искусствам обучался, его отчислили за неуспеваемость. Для создания и администрирования сайтов "бизнесмены" использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты своего ближайшего окружения" - отметил полковник Горелых.