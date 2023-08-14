Глава Тюменской области рассказал, в каких городах области построят больницы

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции высказался о развитии медицины в регионе.

"Программу модернизации первичного звена здравоохранения продлят до 2030 г. Основная цель программы – ремонт объектов здравоохранения, строительство ФАПов, покупка для них оборудования", - сказал Моор.

По этой же программе для медиков покупают машины.

"Еще много предстоит сделать. Например, в Заводоуковске хирургический комлекс требует вмешательства, возьмем в работу", - сказал Моор.

Аналогичные решения приняты по Сладково, Ишиму, Богандинскому. Дополнительные поликлиники нужны и Тюмени, говорит губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что Тюменская область в числе лидеров среди российских субъектов по "цифровизации" медицины.

"Тюменская область перешла на электронный документооборот еще в 2016 г. Сегодня 100% медицинских организаций используют единую медицинскую информационную систему. Она позволяет сохранить всю преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследований, протоколы консультаций и назначений. Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении "Телемед72", — отметила руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Она добавила, что пожилые пациенты все чаще пользуются цифровизацией. В Тюменской области есть различные программы обучения, которые позволяют осваивать нововведения.