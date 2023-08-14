Шойгу: Разрекламированная западная техника в бою оказалась далеко не безупречной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной.

По его словам, в этом можно убедиться на экспозиции трофейной техники в рамках выставки "Армия-2023".

"В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин впервые за три года не стал лично участвовать в открытии форума "Армия-2023".Самым высокопоставленным гостем форума стал министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее главе Минобороны РФ показали одну из захваченных в бою у противника единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данная боевая машина вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.