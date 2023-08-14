В Тюменской области беспилотники будут искать лесные пожары

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о борьбе с лесными пожарами в регионе.

В регионе развивают областную противопожарную службу, и жизнь показала, что это – верное решение. К окончанию ее реформирования она будет включать 2,1 тыс. сотрудников. Они дополнят федеральный контингент спасателей.

"Мы создаем помуниципалитетно. Покупаем новую технику, создаем штатное расписание, чтобы было, как положено. Справляться со стихией они не смогут, без профилактики и развития самосознания граждан мы выполнять правила не сможем. Если анализировать каждый пожар, то это – человеческий фактор", - сказал Моор.

Говоря о пожаре в Успенке, Моор сказал, что его туда из Свердловской области принес ветер.

"Хорошо, что пожар начался не ночью, мы смогли его заметить. Много было пожаров из-за несоблюдения правил пожарной безопасности", - сказал Моор.

Нужно быть готовым, но не забывать о гражданском самосознании.

"Я был в Успенке. Армагеддон. По телевизору такое не увидишь", - сказал Моор.

В регионе будут развивать беспилотную авиагруппировку, которая сможет искать пожары и нарушителей режима посещения лесов.

Напомним, ранее в Тюменской области из-за бушующих пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая в регионе ввели режим ЧС. О новой мере сообщил глава региона Александр Моор. В своем видеообращении губернатор попросил соблюдать противопожарные меры - например, не ездить на пикники и не разводить огонь на дачных участках.

Кроме того, власти Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20.00. Изменения в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение. Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса. "Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М". С 1 июня отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров.