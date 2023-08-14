Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется в 2025 году

Строительство масштабного мегапроекта межвузовского кампуса начнется в Тюмени в 2025 году. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что проект сложный, но необходимый.

"Если бы мы не приняли решение строить кампус, мы бы сильно потеряли в конкуренции за молодых людей, научные технологии", - отметил глава региона.

Моор также подчеркнул, что проект выгоден, поскольку 50% средств на строительство идет из федерального бюджета, они уже заложены на проект, несмотря на санкционные давление, около 40% - средства концессионера, еще 10% - региона.

Договор концессии будет заключен в ближайшее время. В 2024 году будут вестись проектные работы, в 2025 - строительство, которое должны завершить к 2028 году.

Напомним, Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В шести вузах области обучается более 48 тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать Межвузовский кампус. Это не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.