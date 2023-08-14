Путин впервые за три года не поехал открывать форум "Армия"

Владимир Путин не стал лично участвовать в открытии форума "Армия-2023", хотя в прошлом и позапрошлом году приезжал в центр "Патриот" в Подмосковье.

Президент России направил участникам форума видеоприветствие, в нем много говорилось о международном сотрудничестве: "Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство".

В отсутствие Путина самым высокопоставленным гостем форума стал министр обороны России Сергей Шойгу. Он вторил президенту на счет отсутствия изоляции России и расширения международного партнерства: "Приезд иностранных делегаций на "Армию" — лучший ответ любителям санкций".

Министр обороны также назвал форум "ответом России всем деструктивным силам, создающим напряжение и сеющим хаос".