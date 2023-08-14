14 Августа 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области за полгода в региональный бюджет поступил 81% средств от плана

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции высказался о показателях развития региона. Например, уровень безработицы в Тюменской области – 0,4% (на 1 января 2023 г.). В 2022 г. те, кто вводил санкции, надеялся на "разрыв экономики вклочья", а получилось наоборот, сказал Моор.

"Нужно говорить о дефиците представителей самых разных профессий", - сказал Моор.

68 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них пятеро получили по 100 баллов по двум предметам. К 2035 г. продлен трехсторонний договор между областью и автономиями.

"С момента подписания договор продлевали на пять лет. Почему продлять договор решили в 2023 г.? На его основании формируется программа "Сотрудничество", речь идет о бюджетном планировании", - сказал Моор.

Объем инвестиций в 2022 г. составил 357,8 млрд руб.

"Неожиданный, но ожидаемый результат планомерной и системной работы, эффект 2022 г., когда предприятия реагировали на вызовы", - сказал Моор.

Численность жителей Тюменской области составляет 1,6 млн, за пять лет количество жителей выросло на 108,5 тыс. человек. Бюджет 2023 г. формировали в условиях неопределенности, уточнил губернатор.

"Мы формируем бюджет консервативно. Бюджет 2023 г. был принят с максимальным дефицитом. По факту – в первом полугодии доходы составили 161 млрд руб., из них 151 – налоговые, 81% от годового плана доходов. Расходы финансируем по плану, есть небольшой профицит. Если так дальше пойдет, мы сможем не привлекать кредит для погашения дефицита", - сказал Моор.

Теги: Тюменская область, бюджет, Александр Моор


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