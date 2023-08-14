Моор оценил пересадку "чиновничества нашего замечательного" на российские автомобили

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции рассказал, как в регионе реализована идея президента России "пересадить" чиновников на отечественные автомобили.

"В Тюменской области все это давно реализуется. Вся закупка машин в России урегулирована. При покупке машины она должна входить в перечень Минпромторга. Если потребуется автомобиль вне перечня, требуется согласование этого министерства", - сказал Моор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

За пять с половиной лет в области куплено 2 тыс. 778 единиц автотранспорта, из них иностранных – 24: 12 автомобилей, три микроавтобуса, девять автобусов. "На все иностранные машины получены разрешения Минпромторга. Тюменская область здесь – в тренде. Президент сказал, что да, надо ездить на отечественных машинах, но от импорта отказываться нельзя, здравый смысл должен быть везде", - сказал Моор.

Губернатор передвигается на Toyota Land Cruiser 2011 г. в.

"Если мы используем представительские авто, делаем это рачительно", - сказал Моор.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских же автомобилях. По мнению президента, это "будет поскромнее, чем раньше", но "ничего страшного, наоборот, даже хорошо".

"Министерства, ведомства, управление делами [президента] обратились с просьбой закупки [автомобилей] продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - заявил глава государства на встрече с промышленниками.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.