14 Августа 2023
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Фото: t.me/eparhia96, Екатеринбургская Епархия

Ничего святого! Мошенники звонят на WhatsApp от лица митрополита Евгения

Жителям Екатеринбурга стал звонить на WhatsApp митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По крайней мере, именно его фото отображается при звонке. Неизвестный просит пожертвовать денежные средства, вымогая деньги под различными предлогами. О действиях мошенников предупредили в Екатеринбургской епархии.

скрин с телефона, звонок от мошенников под видом митрополита Евгения(2023)|Фото: t.me/eparhia96, Екатеринбургская Епархия

"В последнее время активизировались звонки мошенников — якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги", — рассказали в пресс-службе.

Екатеринбургская епархия и Накануне.RU просят свердловчан быть бдительными и не доверять неизвестным, кем бы они не представлялись.

Теги: Епархия, мошенник, WhatsApp, митрополит Евгений


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