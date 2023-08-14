Ничего святого! Мошенники звонят на WhatsApp от лица митрополита Евгения

Жителям Екатеринбурга стал звонить на WhatsApp митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По крайней мере, именно его фото отображается при звонке. Неизвестный просит пожертвовать денежные средства, вымогая деньги под различными предлогами. О действиях мошенников предупредили в Екатеринбургской епархии.

"В последнее время активизировались звонки мошенников — якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги", — рассказали в пресс-службе.

Екатеринбургская епархия и Накануне.RU просят свердловчан быть бдительными и не доверять неизвестным, кем бы они не представлялись.