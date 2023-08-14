Бориса Кагарлицкого* оставили под арестом в СИЗО Сыктывкара

Верховный суд Республики Коми оставил под арестом социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.

26 июля Сыктывкарский городской суд отправил обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого* в СИЗО до 24 сентября.

Известный политолог левых взглядов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в видео на YouTube, касающемся взрыва на Крымском мосту, которое профессор опубликовал в октябре прошлого года, передает "Коммерсант".

Сейчас Кагарлицкий* находится в СИЗО Сыктывкара.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга