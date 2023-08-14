"Баден-Баден" заплатит мэрии Екатеринбурга 100 тысяч за аренду

Компания "Баден-Баден" выплатит мэрии Екатеринбурга задолженность по аренде земли на общую сумму 100 тыс. рублей. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Ранее сумма иска составляла 278 тыс. рублей, однако в начале августа мэрия решила уточнить исковые требования, снизив размер до 96 тыс. 340 рублей 54 копеек. В эту сумму входят пенни за декабрь 2021 года, а также период с января по июль 2023 года. Помимо этого, компания "Уральские горячие источники — "Баден-Баден" должна оплатить госпошлину в размере 3 тыс. 854 рублей.

Напомним, что это не единственный судебный процесс, проходящий у компании. Причиной стало строительство зоны отдыха на Шарташе.

Ранее ИП Кононову Е.В. (Евгений Кононов - владелец "Баден-Баден") запретили эксплуатировать объекты, возведенные на улице Отдыха. Однако после обращения бизнесмена, суд пошел навстречу ответчику и снял ограничения с объектов, не относящихся к категории "капитальное строительство". Несмотря на это, "Баден-Баден" на Шарташе все же закрылся для посетителей на время действия ограничений.

Ситуацию с закрытием бассейнов "Баден-Баден" прокомментировал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, ничего плохого в самом проекте нет, однако Кононов сильно поторопился, желая успеть к летнему сезону.